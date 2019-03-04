Автомобилистов Москвы и Санкт-Петербурга поделят на касты

Власти обеих российских столиц готовят «зеленые карты» Москвы и Санкт-Петербурга, на которых будут обозначены зоны, закрытые для въезда транспорта с повышенным содержанием выхлопов.

На первом этапе должны рассматриваться ограничения прежде всего для движения грузового транспорта и автобусов, особенно в жилых районах и природоохранных зонах.

Но за первым этапом обычно следует как минимум второй, и жертвами ограничений станут уже владельцы частного транспорта.

Таким вторым этапом станут поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.

Знак был введен в июле 2018 года, но нигде еще не применялся на практике.

Экология, как правило, вступает в конфликт с социально-экономическими мотивами, но чистый воздух для людей приоритетнее, чем возможность ездить на автомобиле, считает директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

После введения предлагаемых мер выбросы угарного газа в атмосферу Москвы снизятся, по оценкам, на 100 тысяч тонн в год — то есть примерно на 15%, — говорит он.

Что касается общего загрязнения атмосферы, то москвичи склонны преувеличивать экологическую проблему своего города, говорит Пукалов.

По сравнению с такими городами как Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Дзержинский Москва покажется просто кислородным курортом. В Красноярске, где населения в десять раз меньше, чем в Москве, уровень именно автомобильного загрязнения существенно выше, чем в столице, — именно потому, что там по дорогам ездят такие динозавры, что по дымности с ними не всякий паровоз потягается, — рассказывает эколог.

В планах властей больше всего настораживает, что ограничения по экоклассу будет введено именно в отношении легковых автомобилей, указывает лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов

Спору нет — автомобиль класса «Евро-5» выбрасывает примерно в 80 раз меньше токсичных веществ, чем класса «Евро-0». Но в том виде, в каком это предлагается делать, это будет кампанией по выметанию из Москвы всех автомобилей старше 15 лет. А кто владельцы таких авто? Люди с низким доходом. Вот и получается, что «зелеными» лозунгами авторы этой идеи прикрывают откровенную социальную дискриминацию, — считает общественник.