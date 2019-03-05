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Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили 

Ura.Ru + ещё 9 1 час назад
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала рейтинг самых угоняемых автомобилей в России, после чего сравнила полученный результат с прошлогодними показателями. Полученный результат был обнародован 4 марта.
Тройка лидеров за два года не изменилась. Первую строчку рейтинга занял Cadillac Escalade. Частоту угона этого авто в 2018 году специалисты оценили в 2,32% против 1,37% в 2017-м. Следом в рейтинге расположился Lexus LX с показателем 1,23 процента (1,26% в 2017 году). Тройку лидеров замкнул Jeep Grand Cherokee с результатом в 0,87% (0,81% годом ранее), сообщает телеканал 360.
На четвертом месте оказалась Toyota Camry с частотой угона 0,58% (0,62%). На пятом — Hyundai Santa Fe (0,48%), которая в рейтинг 2017-го года не попадала. В первой десятке также оказались BMW 7-series (0,38% и 0,70% соответственно), Toyota Land Cruiser (0,37%), KIA Optima (0,34%), Hyundai Tucson (0,32% и 0,55%), а также Lexus RX (0,28%).
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Комментарии10
Автоновости , Видео , Hyundai , Jeep , Cadillac Escalade , BMW , Lexus RX , Kia , Lexus , Cadillac , Toyota , Hyundai Santa Fe , Toyota Land Cruiser , Toyota Camry , Kia Optima , Hyundai Tucson , Jeep Grand Cherokee , Lexus LX , Альфастрахование , Телеканал "360° Подмосковье"
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