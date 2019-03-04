Водителей в Петербурге обязали получать «нецензурные» номера

В Санкт-Петербурге водителям выдают номера с провокационным сочетанием букв, сообщают местные автовладельцы.

В межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Петербурга закончились номера региона «198», вследствие чего ГИБДД начало выдавать провокационные номера, уже бывшие в эксплуатации, передает Фонтанка.ру

Так, по словам водителей, в МРЭО-1 на Северном проспекте выдают Х…ЕР178, на Лабораторном проспекте в МРЭО-17 — Х…УЕ178. Сообщается, что некоторые водители получили архивные регистрационные знаки с кодом региона «98».

В 2017 году в Петербурге был зафиксирован массовый отказ от номеров с сочетаниями букв «Х», «Е» и «Р», после чего в ГИБДД отказались от выдачи этих знаков