Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителей в Петербурге обязали получать «нецензурные» номера 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге водителям выдают номера с провокационным сочетанием букв, сообщают местные автовладельцы.
В межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Петербурга закончились номера региона «198», вследствие чего ГИБДД начало выдавать провокационные номера, уже бывшие в эксплуатации, передает Фонтанка.ру.
Так, по словам водителей, в МРЭО-1 на Северном проспекте выдают Х…ЕР178, на Лабораторном проспекте в МРЭО-17 — Х…УЕ178. Сообщается, что некоторые водители получили архивные регистрационные знаки с кодом региона «98».
В 2017 году в Петербурге был зафиксирован массовый отказ от номеров с сочетаниями букв «Х», «Е» и «Р», после чего в ГИБДД отказались от выдачи этих знаков
В конце 2018 года МВД предложило указывать на автомобильном номере цифровой код того региона, в котором зарегистрирован владелец транспортного средства.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Volvo ограничит максимальную скорость на своих автомобилях Opel решили вернуть на автомобильный рынок России В кабмине усомнились в эффективности идеи штрафа за превышение скорости от 10 км/ч
Автоновости , ГИБДД , МВД , Фонтанка.Ру
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Такси только для женщин поедет по Чечне
Автоновости
Водитель протаранил «запершие» его машины
ДТП
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
«Машины были в щепки разбиты»: очевидец о ДТП на МКАД
ДТП Автоновости
Два БТР смяли четыре автомобиля в Курске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение