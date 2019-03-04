Volvo отзывает в России 5,5 тыс. авто

Российский дилер Volvo — ООО "Вольво Карс" — отзывает в России 5 546 автомобилей моделей S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country из-за возможных проблем с сервоприводом подъема двери багажника, а также проблем с топливным шлангом. Отзыв касается автомобилей, реализованных в 2016 и 2018-2019 годах, сообщил Росстандарт.

В частности, отзываются 3 153 автомобилей Volvo XC60

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что сервоприводы подъема двери багажного отделения при определенных условиях могут примерзать. Это может приводить к появлению нежелательного шума или выходу из строя сервоприводов при активировании двери багажника в то время, когда они примерзли. В этом случае существует опасность обрыва их крепления к двери багажника. При неблагоприятном развитии событий сервоприводы двери багажника могут полностью оторваться, вызвав отсоединение пружины, которая со значительным усилием отбрасывается в обратном направлении, что может привести к травмам", — отмечается в сообщении.

На транспортных средствах данной модели будет выполнена замена сервоприводов двери багажника на их усовершенствованную версию.

Кроме того, отзываются 2 393 машин моделей Volvo S80 , XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country. Причиной отзыва автомобилей является то, что на некоторых автомобилях с дизельными двигателями могли образоваться небольшие трещины внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке. Эти трещины в условиях системы подачи топлива под давлением могут со временем привести к утечке топлива в двигательном отсеке, отмечают в ведомстве. На данных транспортных средствах будет выполнена замена топливного шланга.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.