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Volvo отзывает в России 5,5 тыс. авто 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российский дилер Volvo — ООО "Вольво Карс" — отзывает в России 5 546 автомобилей моделей S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country из-за возможных проблем с сервоприводом подъема двери багажника, а также проблем с топливным шлангом. Отзыв касается автомобилей, реализованных в 2016 и 2018-2019 годах, сообщил Росстандарт.
В частности, отзываются 3 153 автомобилей Volvo XC60.
"Причиной отзыва транспортных средств является то, что сервоприводы подъема двери багажного отделения при определенных условиях могут примерзать. Это может приводить к появлению нежелательного шума или выходу из строя сервоприводов при активировании двери багажника в то время, когда они примерзли. В этом случае существует опасность обрыва их крепления к двери багажника. При неблагоприятном развитии событий сервоприводы двери багажника могут полностью оторваться, вызвав отсоединение пружины, которая со значительным усилием отбрасывается в обратном направлении, что может привести к травмам", — отмечается в сообщении.
На транспортных средствах данной модели будет выполнена замена сервоприводов двери багажника на их усовершенствованную версию.
Кроме того, отзываются 2 393 машин моделей Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country. Причиной отзыва автомобилей является то, что на некоторых автомобилях с дизельными двигателями могли образоваться небольшие трещины внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке. Эти трещины в условиях системы подачи топлива под давлением могут со временем привести к утечке топлива в двигательном отсеке, отмечают в ведомстве. На данных транспортных средствах будет выполнена замена топливного шланга.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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Автоновости , Volvo , Volvo XC60 , Volvo S80
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