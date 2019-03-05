Назван лучший автомобиль года в Европе

На Женевском автосалоне журналисты назвали лучший автомобиль 2018 года в Европе, сообщает портал Motor 1.

In the head to head Jaguar won #CaroftheYear pic.twitter.com/cpJfO6gvUG— Car of the Year (@caroftheyear) 4 марта 2019 г. Им стал британский электрический кроссовер Jaguar I Pace. Электрокар набрал одинаковое количество баллов — по 250 — с французским спорткаром Alpine A110, но опередил его по дополнительным показателям — на первое место "британца" поставили 18 членов жюри, а "француза" — 16.

Модель I-Pace — первый электрокар в истории Jaguar. У автомобиля два двигателя совокупной мощностью 400 лошадиных сил. Номинальный запас хода на полной зарядке батарей — 470 километров.