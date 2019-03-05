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Назван лучший автомобиль года в Европе 

РИА Новости + ещё 3 19 минут назад
Фото: Car and Driver
На Женевском автосалоне журналисты назвали лучший автомобиль 2018 года в Европе, сообщает портал Motor 1.
Им стал британский электрический кроссовер Jaguar I Pace. Электрокар набрал одинаковое количество баллов — по 250 — с французским спорткаром Alpine A110, но опередил его по дополнительным показателям — на первое место "британца" поставили 18 членов жюри, а "француза" — 16.
Третье место присудили хэтчбеку Kia Ceed. На четвертом месте расположился Ford Focus.
Модель I-Pace — первый электрокар в истории Jaguar. У автомобиля два двигателя совокупной мощностью 400 лошадиных сил. Номинальный запас хода на полной зарядке батарей — 470 километров.
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Автоновости , Jaguar , Kia , Ford Focus
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