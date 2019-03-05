Россияне смогут купить автомобили на AliExpress

Представители торговой онлайн-площадки AliExpress заявили о планах продажи в России автомобилей через сеть, сообщает «Коммерсант». В проекте заявлено участие китайского бренда Chery . В случае успешного старта список автопроизводителей будет расширен.

Продажи начались 5 марта. В маркетплейсе уже представлен первый официальный магазин Chery, который выставил на торги кроссоверы Tiggo в четырёх модификациях, а также комплектующие к ним и аксессуары. Планируется, что первоначально на площадке будут представлены автомобили, собранные в Китае, затем к ним добавят машины, произведённые на территории России. Отмечается, что для покупателей авто через интернет будут предложены «специальные условия».

По мнению экспертов, торговля автомобилями, возможно, подстегнёт продажу менее дорогостоящих товаров: например, бытовой техники и электроники. В случае успешной реализации проекта пример AliExpress могут подхватить другие крупные маркетплейсы, считает партнер Data Insight Федор Вирин

По словам директора компании «Автостат» Сергея Удалова, Aliexpress на сегодняшний день вряд ли сможет конкурировать по объёму продаж с дилерскими центрами, которые имеют преимущество в предоставлении необходимых для покупателей услуг: тест-драйв, сервисное обслуживание, ремонт и т.д. Однако эксперт не исключает, что специалисты компании смогут найти выход из положения в виде кросс-платформенных проектов: например, дать возможность потенциальным покупателям протестировать автомобиль в одной из каршеринговых фирм своих партнёров.