Автоэксперты рассказали о признаках неизбежной замены аккумулятора

Эксперты портала «Автовзгляд» перечислили несколько признаков того, что водителю скоро придётся покупать новый аккумулятор. Зная, как определить разряженную батарею, автолюбитель может избежать попадания в неприятную ситуацию, когда за новым АКБ нужно будет идти пешком.

Опытные водители уверяют, что начинающим автомобилистам необходимо знать, почему аккумулятор приходит в негодность раньше положенного срока. По словам специалистов, в первую очередь на это влияют частые разрядки батареи «в ноль».

Эксперты отмечают, что для полного выхода АКБ из строя достаточно двух-трёх полных разрядок, которые могут произойти по ряду причин: короткие пробеги и холодная погода, некорректная работа генератора и плохой контакт на клеммах.

О том, что АКБ скоро полностью выйдет из строя в некоторых моделях авто просигнализирует значок на панели приборов. Однако, как правило, мультиметр — удел старых автомобилей, в новых — сигнал поступает только после того, как батарея полностью разрядилась.

Проверить текущий заряд аккумулятора, можно внимательно осмотрев его корпус. Некоторые из АКБ содержат встроенный индикатор: круглое окошко с зеленым поплавком внутри. Если поплавок виден хорошо, то о работоспособности батареи можно не беспокоиться. В противном случае, когда всплыл красный поплавок, это значит, что водителю предстоит поход в магазин.

Наконец, работу аккумулятора могут определить очень внимательные автолюбители, присмотревшись к «поведению» авто при запуске двигателя. Если машина заводится после большего количества оборотов стартера, чем обычно, и при запуске начинают «мигать» фары, то скорее всего, АКБ скоро придётся менять.

Автоэксперты рассказали, когда стоит отключить ESP Электронная система курсовой устойчивости (ESP), без которой современный автомобиль уже сложно представить, не всегда оказывается полезной в дороге. Не зря производитель предусмотрел возможность её мгновенного отключения. Эксперты портала «Автовзгляд» рассказали , в каких случаях лучше отказаться от электронного помощника.

По словам специалистов, главная задача ESP — сохранить вектор движения автомобиля при резком манёвре: например, система помогает избежать заносов при входе в крутой поворот. При возникновении угрозы вращения авто вокруг своей оси система подтормаживает одно или несколько колёс и контролирует педаль газа, уменьшая, таким образом, скорость автомобиля. Также специалисты отмечают, что в некоторых моделях ESP может быть связана с автоматической коробкой передач и в экстренных случаях может автономно управлять переключением передач.

Однако работа системы может оказаться не только бесполезной, но и даже препятствовать нормальному движению автомобиля, уверяют эксперты. Дело касается, например, езды по глубокому снегу, сухому песку и по бездорожью — во всех случаях, когда водителю необходимо использовать потенциал автомобиля на полную мощность. Из-за внезапного срабатывания системы ESP машина может застрять.