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В Женеве показали самый мощный в мире суперкар с двигателем V8 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Автомобиль производства концерна Ferrari получил название F8 Tributo.
На Женевском международном автосалоне представили самый мощный суперкар с двигателем V8. Автомобиль производства концерна Ferrari получил название F8 Tributo.
Установленный на автомобиль двигатель имеет мощность в 710 лошадиных сил. Это на 48 л.с больше, чем у предшественника F8 Tributo — Ferrari 488. По словам создателей, новая машина также на 40 килограмм легче и обладает более эффективной аэродинамикой.
F8 Tributo способен разогнаться до 200 километров в часть за 7,8 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 340 километров в час.
Ранее на Женевском салоне показали самый быстрый электрический гиперкар. Pininfarina Battista назван в честь основателя легендарного дизайнерского дома. Его мощность составляет 1900 лошадиных сил.
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