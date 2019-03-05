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Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году 

Motor.ru + ещё 5 5 марта 2019
Фото: Motor.ru
Компания Audi представила в Женеве электрический вседорожник Q4 e-tron. Новинка является предвестником серийной модели, которая появится в конце 2020 года и станет пятой полностью электрической Audi после e-tron, e-tron Sportback, китайского Q2L e-tron и e-tron GT.
Компактный Audi Q4 e-tron насчитывает в длину 4,59 метра. Для сравнения, длина серийного e-tron — 4,9 метра. Кроссовер оснащен двумя электромоторами с суммарной отдачей 225 киловатт (306 лошадиных сил), разгоняющими автомобиль до «сотни» за 6,3 секунды. Максимальная скорость Q4 e-tron ограничена электроникой и составляет 180 километров в час. По умолчанию тяга подается только на заднюю ось. Передний электромотор начинает работать лишь при пробуксовке или если бортовыми системами фиксируется недостаточная (или избыточная) поворачиваемость.
Блок литий-ионных аккумуляторов расположен под полом и занимает практически все пространство между осями. Его емкость — 82 киловатт-часа. В цикле WLTP кроссовер Q4 e-tron проезжает до 450 километров. Масса батареи — 510 килограммов. Она обеспечивает низкий центр тяжести, как у седана с ДВС, и лучшее распределение нагрузок между осями. Передняя подвеска со стойками MacPherson, задняя — многорычажка. Обе дополнены адаптивными амортизаторами.
В салоне прототипа установлена цифровая приборная панель, четыре сиденья с интегрированным подголовникам, обшитые алькантарой, проекционный дисплей с функцией дополненной реальности и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.
К 2025 году компания Audi намерена представить 12 батарейных моделей. Кроссоверы e-tron и e-tron Sportback выйдут на рынок в этом году, а серийный e-tron GT появится не раньше конца 2020-го.
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Автоновости , Audi
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