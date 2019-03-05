Итальянское ателье Pininfarina готовится шокировать посетителей открывающегося сегодня Женевского автосалона новым гиперкаром, который по ряду параметров превосходит безумный, казалось бы, Bugatti Chiron. При этом машина не останется только выставочным образцом, но тираж будет ограничен.
Automobili Pininfarina позиционирует своего монстра Battista как "первый в мире люксовый электрический гиперкар". У машины дизайн, отсылающий к модели Ferrari Sergio, "парящие" задние фонари и активное кормовое антикрыло, которое может работать и как воздушный тормоз. В 21-дюймовых колесных дисках спрятаны карбон-керамические тормозные механизмы с 6-поршневыми суппортами.
В салоне все построено вокруг водителя. Кнопок — минимум, руль выполнен из карбона, а привычная приборная панель разделена на две части, стоящие по бокам от рулевой колонки. Сам интерьер отделан стеганой кожей, алюминием и карбоном.
Но самое интересное — это техника. У Battista 4 электромотора, а энергию им поставляет батарея на 120 кВт/час от фирмы Rimac. Суммарная отдача электромоторов — 1900 л.с. и 2300 Нм!
На разгон до 100 км/час итальянский гиперкар тратит менее 2 секунд, набор 300 км/час занимает менее 12, а максимальная скорость превышает 350 км/час. При этом батарея дает запаса хода около 450 км. Для сравнения, 8-литровый W16 с 4-мя турбокомпресорами у Bugatti Chiron выдает 1500 сил и 1600 Нм, набор 100 км/час занимает около 2,5 сек, разгон до 300 км/час занимает 13,6 сек, а максимальная скорость — 420 км/час.
Battista начнут выпускать в 2020 году, а тираж составит всего 150 штук. Основными рынками сбыта станут Северная Америка, Европа, Азия и Ближний Восток. Цена пока не сообщается.