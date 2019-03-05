Pininfarina построила гиперкар мощнее и быстрее Bugatti Chiron

Итальянское ателье Pininfarina готовится шокировать посетителей открывающегося сегодня Женевского автосалона новым гиперкаром, который по ряду параметров превосходит безумный, казалось бы, Bugatti Chiron . При этом машина не останется только выставочным образцом, но тираж будет ограничен.

Automobili Pininfarina позиционирует своего монстра Battista как "первый в мире люксовый электрический гиперкар". У машины дизайн, отсылающий к модели Ferrari Sergio, "парящие" задние фонари и активное кормовое антикрыло, которое может работать и как воздушный тормоз. В 21-дюймовых колесных дисках спрятаны карбон-керамические тормозные механизмы с 6-поршневыми суппортами.

В салоне все построено вокруг водителя. Кнопок — минимум, руль выполнен из карбона, а привычная приборная панель разделена на две части, стоящие по бокам от рулевой колонки. Сам интерьер отделан стеганой кожей, алюминием и карбоном.

Но самое интересное — это техника. У Battista 4 электромотора, а энергию им поставляет батарея на 120 кВт/час от фирмы Rimac. Суммарная отдача электромоторов — 1900 л.с. и 2300 Нм!

На разгон до 100 км/час итальянский гиперкар тратит менее 2 секунд, набор 300 км/час занимает менее 12, а максимальная скорость превышает 350 км/час. При этом батарея дает запаса хода около 450 км. Для сравнения, 8-литровый W16 с 4-мя турбокомпресорами у Bugatti Chiron выдает 1500 сил и 1600 Нм, набор 100 км/час занимает около 2,5 сек, разгон до 300 км/час занимает 13,6 сек, а максимальная скорость — 420 км/час.

Battista начнут выпускать в 2020 году, а тираж составит всего 150 штук. Основными рынками сбыта станут Северная Америка, Европа, Азия и Ближний Восток. Цена пока не сообщается.