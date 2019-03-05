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«Автодор» сообщил стоимость проезда по М-11 от Москвы до Петербурга 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Стоимость проезда по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга будет составлять около 2 тысяч рублей, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Если будете давать деньги, то это будет стоить до двух тысяч рублей", — сказал он, уточнив, что речь идёт о стоимости проезда на наличные деньги в будний день.
Пастушенко также добавил, что сократить затраты можно будет путем использования транспондеров и других программ лояльности.
Новая скоростная автомобильная дорога "М-11 Москва — Санкт-Петербург" проходит от МКАДа до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Ввод в эксплуатацию всей скоростной автотрассы планируется в 2019 году.
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