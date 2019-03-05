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Nissan показал, какими станут будущие кроссоверы марки 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Компания Nissan показала концептуальный кроссовер IMQ, премьера машины состоялась на Женевском автосалоне.
Внешний облик концепта Nissan IMQ придумали в лондонской дизайн-студии компании: ожидается, что примерно так будут выглядеть будущие серийные кроссоверы марки. Кузов автомобиля длиной 4,56 метра (чуть меньше, чем у «Икс-Трейла») сочетает плоские поверхности, углы и острые грани.
wroom.ru
Распашные боковые двери открывают доступ в четырёхместный салон. Дизайн интерьера получился ещё более фантастическим, и вряд ли что-то подобное можно будет увидеть на серийных моделях ближайших лет.
Nissan IMQ оснастили 340-сильной силовой установкой e-Power, которая состоит из двух электромоторов, вращающих все четыре колеса. Кроме того на борту есть бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра — он выполняет функцию генератора, восполняющего запас энергии в тяговых аккумуляторах.
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