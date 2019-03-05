Компактный кроссовер Skoda Kamiq продемонстрирован живьем

На автосалоне в Женеве компания Skoda показала товарный образец своего самого компактного вседорожника, который займет позицию на ступень ниже модели Karoq. По дороге от показа он-лайн до живой премьеры "Камику" несколько расширили спектр доступного оборудования.

Вседорожник вытянулся в длину на 4,24 м с колесной базой в 2,65 м. Ширина Skoda Kamiq составляет 1,8 м, а высота — 1,5 м. По официальным данным, объем багажника новинки варьируется в диапазоне от 400 до 1 395 л, а задним пассажирам досталось сразу 77 см свободного пространства. Переднее пассажирское сиденье тоже можно сложить, что обеспечит возможность перевозить длинномеры размером до 2,5 м.

Интерьер для Kamiq, по сути, скопирован у недавней новинки Skoda Scala — с аналогичными рулем, передней панелью с отдельно стоящим монитором и центральной консолью с блоком климат-контроля. Вседорожник может быть оснащен цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюймов и мультимедийной системой с экраном размером 6,5, 8 или 9,2 дюйма. В списке опций — отделка интерьера микрофиброй, атмосферная подсветка с тремя вариантами оттенков, подогрев руля, передних и задних сидений и лобового стекла и прочее.

Базовым для Kamiq стал трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 л с отдачей в 115 л.с., а компанию ему составляет 1,5-литровый агрегат мощностью 150 л.с. Ранее сообщалось и о более доступных двигателях (скажем, 90-сильном моторе), но его Skoda Kamiq, возможно, получит позже. Апологетам "тяжелого топлива" предназначен четырехцилиндровый дизель объемом 1,6 л с отдачей в те же 115 л.с. Базовой коробкой передач станет механическая, а робот DSG в Skoda предлагают устанавливать за доплату. При этом системы полного привода новинке не видать ни при каких условиях.

Зато объявлено о том, что шасси кроссовера можно будет снабдить адаптивной подвеской под названием Sport Chassis Control с электронноуправляемыми амортизаторами. Вместе с ней кроссовер получит уменьшенный на 10 мм дорожный просвет и четыре режима работы бортовой электроники — стандартный, спортивный, экологичный и настраиваемый.

Что касается водительских ассистентов, то их набор, вероятнее всего, будет варьироваться в зависимости от рынка, но, скорее всего, уже в базовое оснащение войдут система превентивного торможения и ассистент контроля рядности. Адаптивный круиз-контроль, "умная" оптика, парковочный ассистент и прочие системы пополнят список опций.

Дата начала продаж Skoda Kamiq в Европе по-прежнему пока не называется, но понятно, что появление кроссовера в шоу-румах уже не за горами. А вот по поводу выхода новинки на российский рынок определенности по-прежнему нет.