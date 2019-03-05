Новый кроссовер Mitsubishi дебютировал на Женевском автосалоне

Компания Mitsubishi Motors представила новый кроссовер Engelberg Tourer, премьера машины состоялась на Женевском автосалоне.

Mitsubishi Engelberg Tourer — это концепт-кар, но возможно примерно таким будет следующее поколение «Аутлендера». Дизайн выполнен в фирменном стиле, уже известным по последним моделям марки. Изображений интерьера японцы не опубликовали, отметив, что в салоне размещены три ряда сидений.

Кроссовер оснастили гибридной силовой установкой, развивающей технологии, уже применяющиеся на серийной модели Mitsubishi Outlander PHEV. Колёса приводятся в движение двумя электромоторами — по одному на каждой оси.

Запаса энергии в компактной батарее хватает на то, чтобы проехать расстояние до 70 км, а затем в работу вступает бензиновый атмосферный двигатель 2.4 — он выполняет функции генератора.