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Новый кроссовер Mitsubishi дебютировал на Женевском автосалоне 

Wroom.ru 50 минут назад
Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi Motors представила новый кроссовер Engelberg Tourer, премьера машины состоялась на Женевском автосалоне.
Mitsubishi Engelberg Tourer — это концепт-кар, но возможно примерно таким будет следующее поколение «Аутлендера». Дизайн выполнен в фирменном стиле, уже известным по последним моделям марки. Изображений интерьера японцы не опубликовали, отметив, что в салоне размещены три ряда сидений.
Кроссовер оснастили гибридной силовой установкой, развивающей технологии, уже применяющиеся на серийной модели Mitsubishi Outlander PHEV. Колёса приводятся в движение двумя электромоторами — по одному на каждой оси.
Запаса энергии в компактной батарее хватает на то, чтобы проехать расстояние до 70 км, а затем в работу вступает бензиновый атмосферный двигатель 2.4 — он выполняет функции генератора.
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Автоновости , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander , Mitsubishi Motors
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