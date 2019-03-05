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Ford планирует закрыть два завода в России 

Вести Экономика + ещё 11 1 час назад
Фото: EPA/Julian Smith
Американский автопроизводитель Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух крупных заводов в России в рамках плана по реструктуризации деятельности в нерентабельных регионах, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Три источника в отрасли, знакомые с планами компании, сообщили, что Ford думает о закрытии завода в городе Всеволожске Ленинградской области, который выпускает легковые Focus и Mondeo, и предприятия в Набережных Челнах в Татарстане, где налажено производство EcoSport и Fiesta, сообщило агентство.
Второй завод в Татарстане, в Елабуге, выпускающий легкие коммерческие автомобили Ford Transit, а также легковые Kuga и Explorer, продолжит работу, сообщили все пять источников агентства. По словам одного из них, собираться на нем будет только Transit. Окончательного решения Ford еще не принял, сообщили пять источников. Решение по реструктуризации ожидается во II квартале 2019 года.
"Все заводы работают сейчас в штатном режиме", — рассказал представитель Ford в России.
Ford столкнулся с сокращением прибыли в IV квартале прошлого года во всех регионах, кроме Северной Америки. Компания сокращает производственные мощности в Европе, Латинской Америке, а также увольняет тысячи рабочих в Китае.
Как писали "Вести. Экономика", в компании ранее сообщили о намерении закрыть свой старейший завод в Бразилии и выйти из бизнеса по продаже тяжелых пикапов в Южной Америке.
Завод должен закрыться до конца 2019 года, в результате это приведет к увольнению около 2,7 тыс. сотрудников, говорится в сообщении компании. Эта мера приведет к списаниям в размере $460 млн, которые будут учтены в доналоговой прибыли в текущем году.
Завод в Сан-Бернарду ду Кампу работает с 1967 года, на нем производятся тяжелые пикапы F-4000 и А-350, а также малолитражные автомобили Ford Fiesta, спрос на которые в Южной Америке снижается.
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Автоновости , Ford Fiesta , Ford Transit , Ford , Reuters
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