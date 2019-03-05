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Mazda представляет в Женеве новый «промежуточный» кроссовер 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Mazda
К автосалону в Женеве Mazda приготовила сюрприз: новый "глобальный" кроссовер CX-30, который встанет между моделями CX-3 и CX-5 в (том числе и по цене), но будет выглядеть менее агрессивно.
Пока известно, что по габаритам (длина 4395 мм, ширина 1795мм, колесная база 2655 мм) новый СХ-30 несколько длиннее и шире, чем CX-3. И, предположительно, тяжелее 1,3 тонн.
Ожидаются общие с "тройкой" бензиновые и дизельные моторы экостандарта Euro 6d-TEMP, совмещенные с шестиступенчатой ​​механической или шестиступенчатой ​​автоматической коробками передач. В списке опций будет и система полного привода.
Все бензиновые агрегаты поставляются с "мягкой" гибридной системой Mazda M Hybrid: она сочетает в себе ДВС с электродвигателем и 24-вольтовой литий-ионной батареей.
CX-30 также получит и новейший бензиновый двигатель Mazda Skyactiv-X с высокой степенью сжатия, механическим нагнетателем и системой зажигания с воспламенением от сжатия, как у дизельных моторов. Его характеристики пока официально не называются, но, по слухам, отдача нового движка приближается к 190 л.с. и 230 Нм.
Глобальный старт продаж СХ-30 ожидается в середине этого года. И есть вероятность, что новинка доберется и до нашего рынка, хотя это может произойти с задержкой.
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Автоновости , Mazda
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