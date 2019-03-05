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Audi отзывает в России почти 4,5 тыс. автомобилей из-за возможной утечки топлива 

ТАСС + ещё 9 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский дилер Audi — ООО "Фольксваген Групп Русс" — отзывает 4 453 автомобиля моделей A4, A5, A6, A7, A8, Q7 из-за возможной утечки топлива на одной или обеих топливных рампах. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В частности, отзыв касается авто, реализованных с 2013 по 2018 год.
"Причиной отзыва транспортных средств с двигателем 3.0 TFSI является возможная утечка топлива на одной или на обеих топливных рампах (сторона низкого давления). Вследствие этого может ощущаться запах топлива", — говорится в сообщении.
На указанных транспортных средствах будет проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
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Автоновости , Audi , Volkswagen
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