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Aurus Senat предстал в Женеве в необычном цвете 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
На стенде Aurus в Женеве состоялся европейский дебют бронированного лимузина Senat L700 и седана Senat S600.
Это не первая презентация "Аурусов" за рубежом — совсем недавно новинки показали в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019, которая состоялась в Абу-Даби. Теперь настало время показать гордость российского автопрома европейцам.
В Женеву привезли Senat S600, построенный на Единой модульной платформе и укомплектованный двигателем объемом 2,2 л с турбокомпрессором мощностью 245 л.с. Седан предстал перед зрителями в новом золотисто-коричневом цвете.
Компанию S600 составил бронированный Senat L700 с 4.4 V8 с двойным наддувом с отдачей 598 л.с. По предварительным данным, модели уже собрали более 200 предварительных заказов.
И седан, и лимузин, а также минивэн Arsenal, который входит в кортеж Владимира Путина, пока собирают на мощностях НАМИ. Однако уже в этом году производство наладят на заводе компании Sollers в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. А в 2020 году модельный ряд Aurus пополнится внедорожником Komendant.
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Автоновости , Владимир Путин , Sollers , Арсенал
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