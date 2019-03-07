Новый BMW X3 стал гибридом с расходом 2,4 литра на 100 километров

В декабре 2019 года BMW начнет производство гибридной модификации BMW X3 — xDrive30e. Кроссовер сможет проезжать на электротяге до 50 километров, а его расход в смешанном цикле составит 2,4 литра на 100 километров. Полный привод xDrive у такого вседорожника активен в любом режиме работы гибридного привода.

Силовая установка подключаемого гибрида BMW X3 xDrive30e состоит из двухлитрового бензинового турбодвигателя и одного электромотора. Их суммарная отдача — 252 лошадиные силы. При интенсивных разгонах мощность можно кратковременно увеличить еще на 41 силу. Разгоняться до первой «сотни» xDrive30e способен за 6,5 секунды.

Тяговая литий-ионная батарея с целью экономии места расположена под задним рядом сидений. Это позволило сильно не уменьшать размер багажника, объем которого составляет 450 литров.

В начале февраля BMW представила обновленную гибридную «семерку», расходующую всего 2,3 литра на 100 километров. Основой силовой установки 745e, 745Le и 745Le xDrive стала адаптированная трехлитровая бензиновая «шестерка» семейства EfficientDynamics, выдающая 286 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Она совмещена с 113-сильным электромотором (265 Нм), интегрированным в восьмидиапазонный «автомат» Steptronic. Питает моторо тяговая батарея емкостью 12 киловатт-часов.