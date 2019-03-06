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В Госдуме отреагировали на мечту гаишников о дорогах без женщин 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала ролик о дне без женщин на дорогах, опубликованный подразделением ГИБДД города Уфы накануне 8 Марта, передает РИА Новости
«Топорно. Неактуально. Обидно. Тем более, что женщины всегда осторожнее», — заявила агентству Пушкина.
По ее словам, гаишники пренебрегли результатами сотен исследований, проведенных разными странами мира, доказывающих, что женщины внимательнее и аккуратнее мужчин управляют транспортом.
Вечером 4 марта в паблике Гоавтоинспекции Уфы во «ВКонтакте» появился пост с прикрепленным видероликом под названием «День без женщин», на котором множество машин и пешеходов на большой скорости пересекают нерегулируемый перекресток, не мешая друг другу.
В подписи к видео отмечено, что такой день «мечта каждого настоящего мужчины», которая, однако, должна оставаться только мечтой.
Согласно данным на октябрь прошлого года типичный водитель в России — это семейный мужчина в возрасте 36 лет, управляющий автомобилем уже 10 или более лет.
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Автоновости , Оксана Пушкина , Госдума , ГИБДД , РИА Новости
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