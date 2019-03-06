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ГИБДД помечтала о дороге без женщин 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Госавтоинспекция Уфы помечтала о возможности избавиться от женщин на дорогах. Соответствующее «поздравление» в честь Международного женского дня отдел ГИБДД опубликовал в группе во «ВКонтакте» вечером 4 марта.
«В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины! Пусть это останется только мечтой!» — сказано в публикации.
К записи приложено видео, в котором автомобилисты, велосипедисты и пешеходы пересекают на большой скорости перекресток без помощи светофоров и не попадают в ДТП.
В заключение авторы поста пожелали соблюдать правила дорожного движения, «даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки».
30 октября был составлен портрет типичного водителя России. Им оказался семейный мужчина в возрасте 36 лет и водительским стажем не менее 10 лет. Среди опрошенных мужчин опытных водителей оказалось больше: 69 процентов против 41 процента среди женщин. Кроме того, большинство мужчин получили права в 18-20 лет, а женщин — в 21-25 лет.
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Автоновости , Видео , ГИБДД
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