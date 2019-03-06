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Toyota Supra будет доступна и в России! Но далеко не всем 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Toyota
Европейская квота на этот желанный для многих автомобиль уже выбрана. Но он, пусть и в очень ограниченном количестве, все же поступит в продажу и в России — причем уже совсем скоро. Встречаем: после 17 лет отсутствия легендарная Toyota Supra нового поколения!
"Российский рынок выбран в числе первых в мире, где будет продаваться новое поколение культовой модели Toyota Supra. Квота для российского рынка составит 22 спорт-купе, клиенты получат автомобили во второй половине года", — подчеркивается в официальном пресс-релизе автопроизводителя.
Дизайн новой Supra олицетворяет концепцию "Конденсированного экстрима", которая придает спорткару агрессивный внешний вид. Исключительность нового поколения культового спорт-купе подчеркивают колеса большого диаметра, длинный капот с воздухозаборниками и задний спойлер в стиле "утиный хвост". Все детали облика Supra говорят об истинном спортивном предназначении автомобиля, а элементы дизайна имеют исключительно практический характер. Они направлены на улучшение скоростных характеристик и обеспечивают превосходную аэродинамику и минимальную подъемную силу. Благодаря низкому центру тяжести, жесткому кузову, идеальному соотношению колеи к колесной базе, равному 1,5, и распределению веса по осям в пропорции 50:50 автомобиль устойчив на дороге и имеет идеальный баланс управляемости и поворачиваемости.
Все автомобили для российского рынка будут укомплектованы высокомощным 3-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем мощностью 340 л. с., активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской.
3 из 22 автомобилей будут представлять уникальную лимитированную серию A90 Edition 1. Внешне они отличаются окраской кузова серой эмалью Storm Gray с матовым эффектом, 19-дюймовыми черными матовыми колесными дисками и интерьером, отделанным красной кожей.
Особо отмечается, что каждый покупатель Toyota Supra получит беспрецедентный уровень обслуживания, включающий онлайн-резервирование автомобиля, услуги персонального менеджера, индивидуальные мастер-классы по дрифту с профессиональными гонщиками и ряд других привилегий, подчеркивающих спортивный характер Supra и статус владельца культовой модели.
"Supra — это воплощение всей страсти Toyota, и она возвращается в модельный ряд после 17-летнего отсутствия! Россия — приоритетный рынок Toyota. Мы очень гордимся, что будем продавать этот культовый автомобиль одними из первых", — заявил президент ООО "Тойота Мотор" г-н Сюдзи Суга.
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Автоновости , Toyota Supra , Toyota
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