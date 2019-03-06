Mitsubishi показала концепт будущего Outlander

Японский автобренд Mitsubishi в рамках Женевского мотор-шоу презентовал новый концепт внедорожника с романтическим названием Engelberg Tourer. Так называется горнолыжный курорт.

Глядя на облик представленной автоновинки, сразу понимаешь — перед тобой автомобиль будущего поколения. Машина выполнена в футуристическом стиле, где ярко выраженные прямые линии сочетаются с округлостями. При этом мы не наблюдаем острых граней.

Вероятно, дизайн Engelberg Tourer будет еще пересматриваться, потому как он слишком футуристичен для серийного автомобиля.

Силовой агрегат обсуждаемой новинки является гибридной установкой. 2,4-литровый ДВС работает исключительно в режиме генератора, заряжая аккумуляторную батарею. И лишь в редких случаях он может подключаться к передней оси. Главную силовую работу выполняют два электромотора.

В салоне разместились три ряда кресел. В оформлении также преобладают прямые линии.

Ожидается, что серийная версия увидит свет не ранее будущего года.