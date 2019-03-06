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Mitsubishi показала концепт будущего Outlander 

Car.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Car.ru
Японский автобренд Mitsubishi в рамках Женевского мотор-шоу презентовал новый концепт внедорожника с романтическим названием Engelberg Tourer. Так называется горнолыжный курорт.
Глядя на облик представленной автоновинки, сразу понимаешь — перед тобой автомобиль будущего поколения. Машина выполнена в футуристическом стиле, где ярко выраженные прямые линии сочетаются с округлостями. При этом мы не наблюдаем острых граней.
Вероятно, дизайн Engelberg Tourer будет еще пересматриваться, потому как он слишком футуристичен для серийного автомобиля.
Силовой агрегат обсуждаемой новинки является гибридной установкой. 2,4-литровый ДВС работает исключительно в режиме генератора, заряжая аккумуляторную батарею. И лишь в редких случаях он может подключаться к передней оси. Главную силовую работу выполняют два электромотора.
В салоне разместились три ряда кресел. В оформлении также преобладают прямые линии.
Ожидается, что серийная версия увидит свет не ранее будущего года.
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Автоновости , Mitsubishi
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