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Geely Emgrand 7 получил новый мотор в подешевел 

Авторамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Обновленный китайский седан, который появился в России осенью прошлого года, обзавелся бюджетной версией.
В продажу поступила новая модификация Geely Emgrand 7 с полуторалитровым мотором мощностью 103 л.с. и "механикой", а также появилась начальная комплектация "Стандарт". В результате стартовая цена модели снизилась на 140 тыс. рублей, и теперь новый седан гольф-класса можно приобрести за 737 тыс. рублей.
Уже в "базе" четырехдверка укомплектована задними датчиками парковки, 4,2-дюймовым цветным дисплеем, функцией запуска двигателя с кнопки и бесключевым доступом в салон.
Помимо всего перечисленного, в стандартное оснащение входят система курсовой устойчивости и система удерживания автомобиля при подъеме.
В более продвинутой комплектации "Комфорт" доступны мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и 8-дюймовый экран медиасистемы. В топовой комплектации "Люкс" сиденья Emgrand 7 отделаны искусственной кожей.
Напомним, обновленный Geely Emgrand 7 третьего поколения продается в России с сентября прошлого года. До сегодняшнего дня он был доступен только с 1,8-литровым бензиновым мотором в двух исполнениях — "Комфорт" и "Люкс".
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Автоновости , Geely , Geely Emgrand
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