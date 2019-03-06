Geely Emgrand 7 получил новый мотор в подешевел

Обновленный китайский седан, который появился в России осенью прошлого года, обзавелся бюджетной версией.

В продажу поступила новая модификация Geely Emgrand 7 с полуторалитровым мотором мощностью 103 л.с. и "механикой", а также появилась начальная комплектация "Стандарт". В результате стартовая цена модели снизилась на 140 тыс. рублей, и теперь новый седан гольф-класса можно приобрести за 737 тыс. рублей.

Уже в "базе" четырехдверка укомплектована задними датчиками парковки, 4,2-дюймовым цветным дисплеем, функцией запуска двигателя с кнопки и бесключевым доступом в салон.

Помимо всего перечисленного, в стандартное оснащение входят система курсовой устойчивости и система удерживания автомобиля при подъеме.

В более продвинутой комплектации "Комфорт" доступны мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и 8-дюймовый экран медиасистемы. В топовой комплектации "Люкс" сиденья Emgrand 7 отделаны искусственной кожей.

Напомним, обновленный Geely Emgrand 7 третьего поколения продается в России с сентября прошлого года. До сегодняшнего дня он был доступен только с 1,8-литровым бензиновым мотором в двух исполнениях — "Комфорт" и "Люкс".