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«Заряженный» Volkswagen T-Roc R показался живьем 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Влад Бахман, АвтоВести
На автосалоне в Женеве состоялся "живой" дебют горячей версии компактного кроссовера Volkswagen T-Roc, которую до сих пор именуют "предсерийным прототипом". Однако, Volkswagen уже поделился некоторыми деталями касательно набора опций, которые планирует предлагать для новинки.
По большому счету, горячий кроссовер представляет собой VW Golf R, адаптированный к иным, нежели асфальт, покрытиям: T-Roc R получил ту же самую силовую установку. Двухлитровый турбомотор с отдачей в 300 л.с. и 400 Нм работает вместе с 7-ступенчатым роботом и системой полного привода 4Motion, что обеспечивает кроссоверу практически "легковую" динамику. На набор первых 100 км/ч у T-Roc R уйдет 4,9 секунды, а максимальная скорость новинки ограничена 250 км/ч.
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У того же "Гольфа" позаимствованы и мощнейшие тормозные механизмы с 17-дюймовыми дисками (в стандартной версии кроссовер оснащается 18-дюймовыми колесами дизайна Spielberg, а опционально доступны 19-дюймовые темно-серые Pretoria). Кроме того, "горячий" вседорожник, конечно же, оснастили спортивной подвеской с уменьшенным дорожным просветом, прогрессивным рулевым управлением, "гоночным" режимом работы бортовой электроники и полностью отключаемой системой стабилизации.
"Горячий" VW T-Roc снабдили иной решеткой радиатора, массивными бамперами с крупными воздухозаборниками, расширенными колесными арками, спойлером, хромированными накладками на боковые зеркала и "четырехствольной" выхлопной системой, которая за доплату может быть заменена на выхлоп от Akrapovic. Для новинки предлагается восемь цветов кузова, включая эксклюзивный Lapiz Blue, а также возможность выкрасить крышу в черный цвет.
В интерьере кроссовера появились спортивный руль, особые сиденья со специальной набивкой и вышивкой "R", а также металлические накладки на педали и пороги. Опционально салон вседорожника можно отделать кожей наппа и карбоном, добавив в оформление интерьера цветных акцентов (при этом по умолчанию сиденья обшиваются микрофиброй).
Что касается серийных перспектив VW T-Roc R, то, несмотря на его официальный статус, сборка горячего кроссовера стартует уже в этом году. И весьма высока вероятность, что при подготовке к конвейеру "предсерийный прототип" не подвергнется никаким изменениям.
Наш корреспондент работает на автосалоне в Женеве, так что следите за новостями на АвтоВестях!
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Автоновости , Volkswagen T-Roc , Porsche Macan , Volkswagen , Porsche , сайт "Автовести"
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