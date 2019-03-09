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Полоса для разгона: пропускать или нет 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Эксперты портала «Автовзгляд» выяснили, обязаны ли водители пропускать автомобили, двигающиеся по полосе для разгона, и, как избежать аварии и пробок на трассе.
По словам специалистов, ситуация подробно разобрана в правилах дорожного движения. Согласно п. 8.10 ПДД, водитель, выехавший на полосу для разгона, обязан дождаться, пока не представиться безопасная возможность перестроиться в крайнюю правую полосу трассы. При этом приоритет в движении имеют все машины, двигающиеся по шоссе.
Впрочем, в российских реалиях автомобилистам не всегда удаётся завершить манёвр до окончания полосы для разгона. В результате сзади скапливается пробка, и водитель начинает постепенно, выезжать на трассу, заставляя притормаживать автомобильный поток на трассе. В худшем варианте развития событий может случиться ДТП, уверяют эксперты.
По словам опытных водителей, разрядить обстановку на дороге могут автомобилисты, двигающиеся по шоссе. Для этого перед смыканием полосы для разгона с трассой водителю необходимо перестроиться на полосу слева от него, таким образом, освобождая пространство для манёвра разгоняющихся автомобилей.
Специалисты уверяют, что эта практика доказала свою эффективность в большинстве европейских стран.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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