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Geely Emgrand 7: новые комплектации и цены 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Geely
Компания Geely Motors расширила диапазон версий популярного семейного седана третьего поколения Emgrand 7. Теперь этот автомобиль в России доступны в новых комплектациях, и цены на них уже объявлены.
Теперь Emgrand 7 представлен в комплектациях "Стандарт" и "Комфорт" для версии с 1,5-литровым двигателем и в комплектациях "Комфорт" и "Люкс" для версии в 1,8-литровым двигателем.
Рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5 л — новый в линейке. Он развивает мощность в 103 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Уже известный двигатель объемом 1,8 л имеет мощность 133 л.с. и пиковый крутящий момент 170 Нм. Оба двигателя сертифицированы в соответствии с экологическим стандартом Евро-5. В топовой версии "Люкс" с двигателем агрегатируется бесступенчатая трансмиссия CVT, в остальных комплектациях новинка оборудована механической 5-ступенчатой коробкой передач.
Уже в базовой комплектации в числе прочего доступны такие функции, как система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, бортовой компьютер с цветным TFT дисплеем 4,2", функция "Follow me home" (задержка выключения фар).
Версии "Комфорт" и "Люкс" оснащены мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и кнопками управления мультимедиа (в базе — рулевое колесо с отделкой из пластика), мультимедийной системой c цветным экраном 8", Bluetooth-интерфейсом для подключения мобильных устройств, системой MirrorLink для подключения смартфонов на Android и системой громкой связи Bluetooth hands-free. В комплектации "Люкс" доступны также отделка сидений искусственной кожей и аудиосистема с 6 динамиками.
Geely Emgrand 7 доступен в официальных дилерских центрах марки по цене от 735 990 рублей за комплектацию "Стандарт" с 1,5-литровым двигателем и 5-ступенчатой механической КПП. Автомобиль с теми же мотором и трансмиссией в версии "Комфорт" обойдется уже в 800 тысяч без каких-то "копеек". Двигатель объемом 1,8 л под капотом такой версии увеличит цену еще на 10 тысяч рублей. И, наконец, топ-комплектация "Люкс", в которой 1,8-литровый мотор агрегатирован с бесступенчатой трансмиссией CVT, оценивается в 899 990 рублей.
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Автоновости , Geely , Geely Emgrand
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