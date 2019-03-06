Geely Emgrand 7: новые комплектации и цены

Компания Geely Motors расширила диапазон версий популярного семейного седана третьего поколения Emgrand 7. Теперь этот автомобиль в России доступны в новых комплектациях, и цены на них уже объявлены.

Теперь Emgrand 7 представлен в комплектациях "Стандарт" и "Комфорт" для версии с 1,5-литровым двигателем и в комплектациях "Комфорт" и "Люкс" для версии в 1,8-литровым двигателем.

Рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5 л — новый в линейке. Он развивает мощность в 103 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Уже известный двигатель объемом 1,8 л имеет мощность 133 л.с. и пиковый крутящий момент 170 Нм. Оба двигателя сертифицированы в соответствии с экологическим стандартом Евро-5. В топовой версии "Люкс" с двигателем агрегатируется бесступенчатая трансмиссия CVT, в остальных комплектациях новинка оборудована механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Уже в базовой комплектации в числе прочего доступны такие функции, как система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, бортовой компьютер с цветным TFT дисплеем 4,2", функция "Follow me home" (задержка выключения фар).

Версии "Комфорт" и "Люкс" оснащены мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и кнопками управления мультимедиа (в базе — рулевое колесо с отделкой из пластика), мультимедийной системой c цветным экраном 8", Bluetooth-интерфейсом для подключения мобильных устройств, системой MirrorLink для подключения смартфонов на Android и системой громкой связи Bluetooth hands-free. В комплектации "Люкс" доступны также отделка сидений искусственной кожей и аудиосистема с 6 динамиками.