Давидыч прокомментировал «День без женщин»

Популярный блогер Эрик Давидыч прокомментировал каналу «360» видео «День без женщин», которое башкирские автоинспекторы выложили на своей странице «Вконтакте». Он назвал ролик «очередным бредом от ГИБДД ».

Видео появилось на странице башкирского управления ГИБДД 5 марта. Полицейские приурочили его публикацию к предстоящему Международному женскому дню. На видео показано интенсивное дорожное движение на перекрёстке в отсутствие какой-либо регулировки. При этом ни на одной из улиц не образовывается затор, ни один из участников движения не мешает другим. Ролик носит название «День без женщин», намекая на то, что проблемы на дорогах возникают исключительно из-за представительниц прекрасного пола.

«Задача ГИБДД — обеспечивать безопасность на дорогах общего пользования, а не подкалывать женщин, что они якобы не умеют [водить автомобиль]», — заявил Давидыч.

Блогер также отметил, что по статистике женщины водят гораздо аккуратнее мужчин. В ДТП с участием автоледи машины зачастую получают лишь лёгкие повреждения. Кроме того, по словам Давидыча, почти половина мужчин при парковке допускают касания своего автомобиля с другими машинами. «Женский» показатель ниже — около 44%. Поэтому блогер назвал ролик некорректным, поскольку он не отражает объективной картины происходящего на дорогах.