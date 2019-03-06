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В России расширен список автомобилей с «налогом на роскошь» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Если в сентябре 2018 года в списке значилось 1040 моделей, то в его обновленную редакцию вошло уже 1193 модели.
Минпромторг расширил список дорогостоящих автомобилей, владельцы которых должны будут заплатить транспортный налог с учетом повышающего коэффициента. В категорию так называемого «налога на роскошь» попадают машины стоимостью от трех миллионов рублей.
Если в сентябре 2018 года в списке министерства фигурировало 1040 моделей автомобилей, то в его последней редакции значатся уже 1193 модели. Как пояснили в ведомстве, средняя стоимость автомобилей рассчитывается исходя из рекомендованных цен на базовые версии машин конкретной марки, модели и года выпуска.
Так, для машин за 3-5 миллионов рублей не старше одного года, установлен коэффициент 1,5. Для машины возрастом 1-2 года коэффициент умножается на 1,3, возрастом в 2-3 года — 1,1. Двойной размер налога должны уплатить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет.
В три раза больше придется отдать за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.
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Автоновости , Минпромторг
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