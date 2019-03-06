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Участие автопроизводителей в программах господдержки 2.0 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Автопроизводители продолжают присоединяться к участию в возобновленных в России с 1 марта сего года социальных госпрограммах льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Теперь в число участников пополнилось марками Lada и Hyundai. Но и это еще не все.
Напомним, программой "Семейный автомобиль" могут воспользоваться граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а суть программы "Первый автомобиль" вытекает из ее названия. В рамках данных программ покупателям предоставляется скидка на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%.
Ранее о своем участии в программах уже объявили марки Kia, Ford, Renault и УАЗ. Причем действие программ в этом году распространяются на машины стоимостью до 1 млн рублей. Соответственно, компания "АвтоВАЗ", объявляя о том, что и она тоже "в игре", отметила: льготникам предлагаются все модели Lada. Дополнительно же к 10-процентной льготе тольяттинцы обещают и скидку до 40 тысяч рублей при покупке моделей Granta, Vesta, а также фургона и универсала Largus по системе трейд-ин.
Примеру Kia последовал и другой корейский автопроизводитель — Hyundai, объявив, что в программы попадают две модели 2019 года выпуска — Solaris и Сreta. Участие в программах будет реализовано компанией "Хендэ Мотор СНГ" совместно с банками-партнерами Hyundai Finance: ООО "Сетелем банк", ООО "Русфинанс банк" и ПАО "Совкомбанк".
Несмотря на то, что сегодня линейка продаваемых в России автомобилей Citroen выходит за ценовой лимит в 1 млн руб, не пожелала остаться в стороне от происходящего и эта французкая марка, объявив о своей собственной мини-программе "Семейный автомобиль", адресованной тем, кто имеет троих и более детей. Этой категории покупателей предлагается приобретение нового Citroën SpaceTourer 2018 года производства с выгодой 150 000 рублей, а при покупке автомобиля в кредит по специальным или стандартным кредитным предложениям PSA Bank бонус составит 170 000 рублей.
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Автоновости , Hyundai , Citroen , Kia , Lada , УАЗ , Renault , Совкомбанк , РУСФИНАНС Банк , Сетелем Банк , Автоваз , Ford
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