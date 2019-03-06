Участие автопроизводителей в программах господдержки 2.0

Автопроизводители продолжают присоединяться к участию в возобновленных в России с 1 марта сего года социальных госпрограммах льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Теперь в число участников пополнилось марками Lada Hyundai . Но и это еще не все.

Напомним, программой "Семейный автомобиль" могут воспользоваться граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а суть программы "Первый автомобиль" вытекает из ее названия. В рамках данных программ покупателям предоставляется скидка на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%.

Ford, Renault и Ранее о своем участии в программах уже объявили марки Kia УАЗ . Причем действие программ в этом году распространяются на машины стоимостью до 1 млн рублей. Соответственно, компания "АвтоВАЗ" , объявляя о том, что и она тоже "в игре", отметила: льготникам предлагаются все модели Lada. Дополнительно же к 10-процентной льготе тольяттинцы обещают и скидку до 40 тысяч рублей при покупке моделей Granta, Vesta, а также фургона и универсала Largus по системе трейд-ин.

ООО "Русфинанс банк" и ПАО "Совкомбанк". Примеру Kia последовал и другой корейский автопроизводитель — Hyundai, объявив, что в программы попадают две модели 2019 года выпуска — Solaris и Сreta. Участие в программах будет реализовано компанией "Хендэ Мотор СНГ" совместно с банками-партнерами Hyundai Finance: ООО "Сетелем банк"