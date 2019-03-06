Как весной могут измениться цены на бензин в России

В марте истекает срок действия договорённостей правительства и нефтяников по стабилизации топливного рынка России. В последние недели стоимость бензина на заправках постепенно снижается, на начало марта она достигла 44 рублей за литр. Между тем нефтяные компании уже заявили о «неправильной» работе механизма компенсации, который должен сдерживать возможное повышение цен. При этом эксперты полагают, что властям в этот раз не потребуется продление соглашения о «заморозке». Как могут измениться ценники на АЗС после 31 марта — в материале RT.

В марте заканчивается срок соглашения между российским правительством и крупнейшими нефтяными компаниями по сдерживанию цен на бензин. Пока последние статданные демонстрируют незначительное снижение стоимости горючего.

По данным Росстата, за последние четыре недели средняя стоимость бензина уменьшилась на 10 копеек и на 4 марта составила 44,01 рубля за литр. Дизель подешевел на 15 копеек — до 47 рублей.

С начала года бензин в России подорожал на 0,6%, дизельное топливо — на 1%.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша среди причин ценовой стабилизации называет хорошую доходность АЗС и снижение биржевых оптовых цен на бензин.

«Оптовый рынок сегодня полностью насыщен. Во-первых, появились новые НПЗ, которые выпускают бензин в довольно больших объёмах. Во-вторых, в Налоговом кодексе прописаны требования к производителям оставлять определённые объёмы топлива на внутреннем рынке», — пояснил в беседе с RT Аркуша.

По словам эксперта, стоимость бензинового опта сейчас ниже значений, которые были прописаны в договорённости о заморозке цен.

В ноябре 2018 года правительство и нефтяные компании подписали соглашение о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке. Нефтяники обязались зафиксировать оптовые цены на бензин и дизель на уровне июня, а также увеличить поставки топлива на внутренний рынок.

Условия договора позволяли компаниям поднять цены на заправках в январе для компенсации роста НДС, но не более чем на 1,7%. Этим объясняется ускоренное повышение стоимости топлива в первый месяц года. С февраля рост возможен только в пределах среднего уровня инфляции в стране.

Эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв отмечает, что стабилизировать цены на топливо помогла динамика нефтяных цен. По сравнению с максимальным значением прошлого года, когда котировки Brent превышали $85 за баррель, сейчас сырьё торгуется в районе $65.

«При этом курс доллара практически не изменился и колеблется вокруг 65 рублей. В пересчёте на рубли баррель нефти стоил в октябре 2018 года около 5500, а сейчас только 4200 — на 23,5% ниже. А ведь стоимость нефти на 40% определяет розничную цену бензина», — подчеркнул Алексей Калачёв.

Заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева добавила, что вслед за нефтяными котировками снизилась и экспортная стоимость российского топлива, что также помогло сдержать рост внутренних цен.

Налоговый вопрос

В пакете законов о завершении налогового манёвра прописаны новые механизмы сдерживания цен на топливо. Речь идёт об обратном акцизе на нефть, поставляемую на российские НПЗ, а также демпфирующем акцизе, который будет учитывать выгодность экспорта нефтепродуктов. Действие механизмов началось с 1 января 2019 года.

Демпфер даёт нефтяным компаниям право на компенсацию за недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок. Подобная ситуация возникает, когда отправка нефтепродуктов за рубеж гораздо выгоднее, чем продажа внутри страны.

По словам аналитика VYGON Consulting Евгения Тыртова, за первые два месяца этого года потери нефтяных компаний от поставок на внутренний рынок вместо экспорта составили около 55 млрд рублей.

Между тем, некоторые представители отрасли уже выступили за изменения недавно заработавших инструментов.

Министерство энергетики России также выступает за корректировку демпфирующего акциза. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак

«В целом, мы исходим из того, что этот механизм требует доработки, корректировки, чтобы исключить негативные моменты, которые возникают при разных макроэкономических условиях», — отметил министр.

Евгений Аркуша считает, что на сегодняшний день экспортный паритет (выгода от продажа бензина за рубеж) на 10—12 тыс. рублей за тонну превышает внутренние цены. Хотя демпфирующий акциз должен компенсировать компаниям недополученную прибыль, в реальности сами нефтяники оказались должны государству.

«Демпфер так устроен, что внутренние цены не играют никакой роли. Есть базовая индикативная цена — 56 тыс. рублей за тонну для 92-го бензина и 50 тыс. рублей для дизеля. Если экспортный паритет превышает базовую цену — вы получаете компенсацию, если они ниже, то демпфер становится отрицательным. Сейчас экспортный паритет по бензину ниже, чем базовая цена. Таким образом, нефтяники, продавая топливо внутри страны по более низким ценам, должны ещё доплатить в бюджет», — пояснил Аркуша.

Аркуша считает, что компаниям проще сократить производство автомобильных бензинов и выпускать прямогонный бензин (нафту), чтобы отправлять его на экспорт. «Пока этого не произошло, но подобный сценарий может нарушить баланс спроса и предложения на внутреннем рынке и вызвать рост цен», — заключил он.

После 31 марта

Евгений Аркуша утверждает, что настройка механизма компенсаций — первоочередной вопрос для топливного рынка. «Сейчас ситуация стабильна, не помню, чтобы мы начинали март с такими низкими оптовыми ценами. Но впереди плановые ремонты НПЗ, что приведёт к некоторому сокращению производства, а также повышение внутреннего спроса. Хотя на этот случай уже сформированы большие запасы», — сообщил он.

По расчётам Reuters , за январь компенсация нефтяникам по дизельному топливу составила более 4 тыс. рублей за тонну или в сумме 11 млрд рублей. При этом отрицательный демпфер за бензин может забрать у компаний 10,3 млрд рублей.

«При сохранении сегодняшних цен на внутреннем рынке топлива и макроэкономической ситуации заключение нового соглашения не потребуется. Маржа оптово-розничных сегментов сейчас значительно выше минимально допустимых уровней, поэтому повода для роста розничных цен нет», — считает Евгений Тыртов.

Анна Кокорева также полагает, что соглашение не будет продлеваться после 31 марта. Дальнейшая динамика цен не превысит уровень инфляции, считает эксперт.