Cupra Formentor дебютировал в Женеве

После серии предварительных показов новоиспеченный бренд Cupra, получивший определенную свободу от испанского производителя SEAT , продемонстрировал в Женеве кроссовер Formentor. Модель заявлена в качестве концепта, но ее облик говорит о том, что это, скорее, предсерийный вариант, полностью готовый для постановки на конвейер.

Новинка выполнена в модном сейчас купеобразном стиле со значительным завалом линии крыши и стремительными обводами кузова. Особенно агрессивно выглядит задняя часть авто с мощным диффузором и четырьмя патрубками выхлопной системы.

Оформление салона, напротив, оказалось вполне спокойным, с крупным дисплеем нового информационно-развлекательного комплекса SEAT el-born и цифровой приборкой. Представители Cupra отметили, что данный стиль станет фирменным для последующих моделей бренда.

Предложенный на обозрение автомобиль правильнее называть Cupra Formentor PHEV, так как в его основе лежит гибридная силовая установка. Она сочетает стандартный для концерна Volkswagen AG 1.5-литровый 150-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с электродвигателем. В сумме они обеспечивают 245 «лошадей» мощности. Установленные аккумуляторы позволяют при экономном расходовании энергии проезжать в «зеленом» режиме до 70 километров.

О сроках появления на рынке производитель умолчал, но независимые эксперты ожидают Cupra Formentor в европейской дилерской сети в третьем-четвертом квартале 2019 года.