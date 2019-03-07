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Новый Renault Clio официально представлен в Женеве 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Известный французский автобренд Renault представил на Женевском автосалоне свежую версию модели Clio.
По силовой части автоновинка получила широкий спектр агрегатов. Бензиновые двигатели от 63 до 100 л.с., а также дизельные моторы от 85 до 115 л.с. В скором будущем компания Renault планирует вывести на мировой рынок и гибридную версию.
Внешне обсуждаемая модификация Renault Clio не особо отличается от более ранней версии. Новинка получила новую светодиодную оптику, иные бамперы, а также новую радиаторную решетку.
В салоне некоторые преображения претерпела приборная панель, появилась современная мультимедийная система. Также изменились некоторые элементы декора.
Ожидается, что автопроизводитель выведет на автомобильный рынок обновленный Renault Clio уже этой осенью. Представители компании пока что не называют цену новинки. Вероятнее всего, ситуация начнет проясняться к концу лета, когда Renault будет готовить машину к продаже на европейском авторынке.
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Автоновости , Renault , Renault Clio
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