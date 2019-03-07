Недорогой конкурент BMW X4 появился в продаже

Китайский производитель Changan сообщил о начале продаж кросс-купе CS85 Coupe. Машина является бюджетным конкурентом BMW X4 и доступна для продажи в нескольких модификациях.

Changan CS85 — первый купеобразный кроссовер китайского автопроизводителя. Построен он на платформе известного CS75, правда, имеет свой дизайн. Кроссовер CS85 Coupe экстерьером перекликается со знаменитым BMW X4. Внутри авто установлены передние спортивные сидения. Также автомобиль может похвастаться полностью цифровой приборной панелью и большим мультимедийным дисплеем.

Под капотом Changan CS85 Coupe стоят бензотурбомоторы на 1,5 и 2,0 л. на 178 и 233 лошадиных сил. Первый двигатель работает в тандеме с 6-скоростной механикой или автоматом на такое же количество скоростей, а движок на 2 л. работает только с 8-диапазонной АКПП.

В Поднебесной ценник кроссовера начинается с 1,3 млн руб. (если перевести на наши деньги). В топовой модификации автомобиль будет стоить приблизительно 1,6 миллиона руб. Здесь автовладелец получит кожаный салон, систему видеокамер, систему предотвращения столкновений, панорамный люк и адаптивный круиз-контроль.

Надо отметить, что Changan официально реализует свои машины у нас в стране. В России продаётся компактный кроссовер CS35 и среднеразмерный CS75.