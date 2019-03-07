Вьетнамский VinFast привез в Женеву Lux V8

Пока еще малоизвестный вьетнамский автобренд VinFast не является официальным участником женевского автосалона, но для ознакомления компания решила привезти на международное мероприятие новинку — кроссовер VinFast Lux V8.

Автомобиль представлен среди моделей стенда Magna. Данная компания является одним из ведущих поставщиков автомобильных узлов и компонентов для вьетнамского автобренда.

По силовой части новинка оснащена 6,2-литровым мотором от компании GM на 455 лошадиных сил. Автопроизводитель пока что решил не раскрывать информацию касательно трансмиссии. Известно, что новинка не имеет ограничителей скорости и свободно может разогнаться до 300 км/ч.

Внешнее оформление новой модели выполнено в фирменном стиле с V-образными акцентами. Это можно заметить в форме передних и задних фонарей.

В салоне обивка выполнена из шикарной белой кожи и качественных пластиковых элементов. Машина комплектуется цифровой панелью приборов и мультимедиа системой с огромным монитором и вертикальной ориентацией.