Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вьетнамский VinFast привез в Женеву Lux V8 

Car.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Car.ru
Пока еще малоизвестный вьетнамский автобренд VinFast не является официальным участником женевского автосалона, но для ознакомления компания решила привезти на международное мероприятие новинку — кроссовер VinFast Lux V8.
Автомобиль представлен среди моделей стенда Magna. Данная компания является одним из ведущих поставщиков автомобильных узлов и компонентов для вьетнамского автобренда.
По силовой части новинка оснащена 6,2-литровым мотором от компании GM на 455 лошадиных сил. Автопроизводитель пока что решил не раскрывать информацию касательно трансмиссии. Известно, что новинка не имеет ограничителей скорости и свободно может разогнаться до 300 км/ч.
Внешнее оформление новой модели выполнено в фирменном стиле с V-образными акцентами. Это можно заметить в форме передних и задних фонарей.
В салоне обивка выполнена из шикарной белой кожи и качественных пластиковых элементов. Машина комплектуется цифровой панелью приборов и мультимедиа системой с огромным монитором и вертикальной ориентацией.
Car.ru: последние новости
Aurus назвал примерные сроки поставки автомобилей частным лицам Недорогой конкурент BMW X4 появился в продаже В Сети показали 10-колёсный внедорожник для арабского шейха
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение