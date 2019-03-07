Покупатель самого дорогого Bugatti получит автомобиль только через 2,5 года

Покупатель уникального Bugatti La Voiture Noire сможет получить автомобиль только через 2,5 года. Столько времени компании потребуется для доводки технической части и омологации гиперкара для дорог общего пользования. За выпущенное в единственном экземпляре купе неизвестный коллекционер с учетом налогов заплатил 16,7 миллиона евро.

Показанный в Женеве Bugatti La Voiture Noire — дань уважения другой легендарной модели французской марки — Type 57 SC Atlantic. Во внешности гиперкара много отсылок к довоенной модели: центральный плавник, протянувшийся через весь кузов, плавные обводы углепластиковых панелей, стилизованная под задние окошки оригинала крышка моторного отсека. А еще цвет, похожий на окрас утерянного экземпляра Type 57 SC Atlantic и отражающий название машины: La Voiture Noire с французского переводится как «черный автомобиль».

Но технически Bugatti La Voiture Noire — это всё тот же Chiron. Шасси и силовая установка не изменились. Здесь установлен 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, выдающий 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента и совмещенный с семиступенчатым «роботом». Динамические характеристики «Чёрного автомобиля» не сообщаются: при этом Chiron на разгон до «сотни» тратит 2,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 420 километров в час.