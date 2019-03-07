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Покупатель самого дорогого Bugatti получит автомобиль только через 2,5 года 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Покупатель уникального Bugatti La Voiture Noire сможет получить автомобиль только через 2,5 года. Столько времени компании потребуется для доводки технической части и омологации гиперкара для дорог общего пользования. За выпущенное в единственном экземпляре купе неизвестный коллекционер с учетом налогов заплатил 16,7 миллиона евро.
Показанный в Женеве Bugatti La Voiture Noire — дань уважения другой легендарной модели французской марки — Type 57 SC Atlantic. Во внешности гиперкара много отсылок к довоенной модели: центральный плавник, протянувшийся через весь кузов, плавные обводы углепластиковых панелей, стилизованная под задние окошки оригинала крышка моторного отсека. А еще цвет, похожий на окрас утерянного экземпляра Type 57 SC Atlantic и отражающий название машины: La Voiture Noire с французского переводится как «черный автомобиль».
Но технически Bugatti La Voiture Noire — это всё тот же Chiron. Шасси и силовая установка не изменились. Здесь установлен 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, выдающий 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента и совмещенный с семиступенчатым «роботом». Динамические характеристики «Чёрного автомобиля» не сообщаются: при этом Chiron на разгон до «сотни» тратит 2,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 420 километров в час.
La Voiture Noire будет выпущен в единственном экземпляре. Покупатель — давний клиент марки и коллекционер Bugatti. Цена гиперкара с учетом налогов составила 16,7 миллиона евро. Для сравнения: Pagani Zonda HP Barchetta продали за 15 миллионов евро, а штучный Rolls-Royce Sweptail — за 11,2 миллиона евро.
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Автоновости , Rolls-Royce , Bugatti
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