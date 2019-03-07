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«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В обновленный список машин, владельцы которых обязаны платить повышенный транспортный налог, вошли не только люксовые, но и массовые модели. Об этом пишет «Коммерсант».
В новой версии реестра, опубликованной в феврале 2019-го, почти 1,2 тысячи моделей, что на 153 модели больше, чем в 2018-м. В теории речь идет об авто стоимостью от трех миллионов рублей, но в список попали и более дешевые модели. Например, Volkswagen Teramont стоимостью от 2,9 миллиона рублей. Если у этого авто двигатель на 280 лошадиных сил, то в Москве за него возьмут более 60 тысяч рублей налога.
Глава аналитического отдела агентства «Автостат» Андрей Топтун рассказал газете, что массовые модели попали в реестр из-за роста цен на автомобили. Цены, в свою очередь, выросли из-за повышения НДС в России и из-за решений производителей.
«Очень много моделей перешагнули этот рубеж, даже базовые версии стали стоить дороже. Именно это потребовало расширение списка», — пояснил Топтун.
В реестре машины разделены на категории по стоимости: три-пять миллионов рублей (576 машин), пять-десять миллионов рублей (447 машин), от 10-15 миллионов рублей (97 машин) и более 15 миллионов (73 машины).
Сумма налога зависит не только от стоимости машины, но и от ее года выпуска. Например, для машины стоимостью от трех до пяти миллионов и возрастом не больше года коэффициент транспортного налога составит 1,5. При этом владельцам авто стоимостью от десяти миллионов рублей и возрастом десять-двадцать лет придется заплатить максимальный налог в тройном размере.
Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль заявил, что это «в корне неправильно», так как машины с пробегом быстро дешевеют. Он добавил, что стоимость машины не является прямым критерием ее роскошности.
«Во-вторых, сейчас нет нормальной прогрессирующей шкалы. Хотите вы дополнительные деньги с населения взимать — берите один раз с продажи новой машины», — предложил он.
По его мнению, двух-трехлетняя машина уже не предмет роскоши, но ее владельцу все равно приходится уплачивать большой налог.
Комментарии
Автоновости , Volkswagen Teramont , Volkswagen , Андрей Топтун , Ассоциация "Российские автомобильные дилеры"
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