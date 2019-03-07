SsangYong представил новый кроссовер, но в России он не появится

Корейская компания SsangYong Motor представила на Женевском автосалоне новое поколение компактного кроссовера Korando.

Предыдущее поколение модели, выпускающееся с 2010 года, на российском рынке известно под именем SsangYong Actyon . Былая популярность машины осталась далеко в прошлом: поставки новых кроссоверов прекращены, а немногочисленные дилеры пытаются продавать «Актионы» из старых запасов.

Новое поколение паркетника, показанное в Женеве, вряд ли когда-нибудь доберётся до России. Между тем в Корее уже принимаются заказы на автомобиль (предварительный показ модели там прошёл ещё в феврале), летом этого года машина выйдет на международные рынки.

Со сменой поколений SsangYong Korando стал чуть крупнее (длина кроссовера выросла на четыре сантиметра да 4,45 метра), получил свежий дизайн и множество современных опций. Теперь для машины предлагаются, например, система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, виртуальные приборы, вентиляция передних сидений, обогрев лобового стекла.

Под капотом — новый 1,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом и непосредственным впрыском, развивающий 163 л. с., или турбодизель объёмом 1,6 литра и мощностью 136 сил. Коробки передач — механика или шестиступечнатый автомат, привод может быть передним или полным.