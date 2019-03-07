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SsangYong представил новый кроссовер, но в России он не появится 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Корейская компания SsangYong Motor представила на Женевском автосалоне новое поколение компактного кроссовера Korando.
Предыдущее поколение модели, выпускающееся с 2010 года, на российском рынке известно под именем SsangYong Actyon. Былая популярность машины осталась далеко в прошлом: поставки новых кроссоверов прекращены, а немногочисленные дилеры пытаются продавать «Актионы» из старых запасов.
Новое поколение паркетника, показанное в Женеве, вряд ли когда-нибудь доберётся до России. Между тем в Корее уже принимаются заказы на автомобиль (предварительный показ модели там прошёл ещё в феврале), летом этого года машина выйдет на международные рынки.
Со сменой поколений SsangYong Korando стал чуть крупнее (длина кроссовера выросла на четыре сантиметра да 4,45 метра), получил свежий дизайн и множество современных опций. Теперь для машины предлагаются, например, система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, виртуальные приборы, вентиляция передних сидений, обогрев лобового стекла.
Под капотом — новый 1,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом и непосредственным впрыском, развивающий 163 л. с., или турбодизель объёмом 1,6 литра и мощностью 136 сил. Коробки передач — механика или шестиступечнатый автомат, привод может быть передним или полным.
На европейском рынке новинка попадёт в насыщенный сегмент компактных кроссоверов, который возглавляет Nissan Qashqai, разошедшийся тиражом 250 тысяч экземпляров за прошлый год. Поддержать интерес к модели поможет электрический SsangYong Korando, который планируется представить в 2020 году.
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Автоновости , Nissan , SsangYong Actyon , Nissan Qashqai , SsangYong Korando , SsangYong
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