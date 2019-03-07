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В России официально признали роскошными еще 153 машины 

Автовести 1 час назад
Фото: © Kia
Официально расширен список автомобилей, которые в России облагаются так называемым "налогом на роскошь". Как водится при подобных расширениях, в перечень автоматически попали машины, которые не называют роскошными даже сами производители.
Критерии, по которым в "роскошный" список Минпромторгом включаются те или иные автомобили, связаны в первую очередь с их стоимостью: на данный момент в России автоматически признаются роскошными модели с ценой выше 3 млн рублей. Однако, за последние полгода практически все производители ощутимо подняли цены на свои машины, что, по сути, и привело к расширению списка.
Еще в сентябре 2018 года в него входило 1 040 автомобилей, а после очередного обновления — уже 1 193. Помимо представителей линеек действительно премиальных марок вроде Audi, BMW или Cadillac, в него вошли, к примеру, Kia Stinger GT и целый ряд версий большого кроссовера Volkswagen Teramont (в том числе и с 2-литровым мотором). По-прежнему облагаются таким налогом Nissan Murano, некоторые комплектации Ford Explorer и Toyota Highlander.
"Налогом на роскошь" транспортный налог становится посредством повышающего коэффициента. Скажем, если стоимость автомобиля укладывается в диапазон от 3 до 5 млн рублей, транспортный налог придется умножать на 1,5. Для машин с ценой от 5 до 10 млн рублей применяется коэффициент 2, для автомобилей по цене от 10 до 15 млн рублей сумму налога придется умножить на 3.
Схема взимания "налога на роскошь" неоднократно подвергалась критике со стороны независимых экспертов. В частности, указывалось на нелогичную привязку налога к возрасту автомобиля: дорогая модель начинает терять в цене сразу после покупки, а транспортный налог с "роскошным" коэффициентом приходится платить за нее в течение нескольких лет после выпуска.
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Автоновости , Kia Stinger , Nissan , Audi , BMW , Kia , Nissan Murano , Volkswagen Teramont , Cadillac , Toyota Highlander , Toyota , Ford Explorer , Volkswagen , Минпромторг , Ford
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