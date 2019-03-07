В России резко выросли продажи дорогих автомобилей

Аналитики "Автостата" зафиксировали повышенный интерес россиян к автомобилям премиум-сегмента в первые два месяца 2019 года.

Согласно статистике агентства, в январе продажи премиальных машин в стране выросли на 13,4%, до 8,8 тыс. шт., а в феврале — на 14,3%, до 11,6 тыс. экземпляров. В топ-10 брендов по динамике оказались Genesis и Volvo , продажи которых выросли в прошлом месяце на 272,7% и 112,2% соответственно.

10 премиальных брендов по динамике продаж в феврале:

Genesis (+272%; 246 шт.);

Volvo (+112%; 590 шт.);

Mini (+21%; 3,2 тыс. шт.);

Mercedes (+10%; 3 тыс. шт.);