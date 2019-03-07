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В России резко выросли продажи дорогих автомобилей 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Аналитики "Автостата" зафиксировали повышенный интерес россиян к автомобилям премиум-сегмента в первые два месяца 2019 года.
Согласно статистике агентства, в январе продажи премиальных машин в стране выросли на 13,4%, до 8,8 тыс. шт., а в феврале — на 14,3%, до 11,6 тыс. экземпляров. В топ-10 брендов по динамике оказались Genesis и Volvo, продажи которых выросли в прошлом месяце на 272,7% и 112,2% соответственно.
10 премиальных брендов по динамике продаж в феврале:
Genesis (+272%; 246 шт.);
Volvo (+112%; 590 шт.);
Jeep (+87%; 159 шт.);
Cadillac (+27%; 80 шт.);
Porsche (+22%; 297 шт.);
Mini (+21%; 3,2 тыс. шт.);
BMW (+20%; 3,2 тыс. шт.);
Land Rover (+17%; 786 шт.);
Mercedes (+10%; 3 тыс. шт.);
Jaguar (+1% 169 шт.).
В массовом сегменте лишь два бренда продемонстрировали в феврале трехзначный рост продаж — это китайские Geely и Haval. Дилеры первого реализовали 528 автомобилей (+368%), а второго — 537 шт. (+246,5%).
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Автоновости , Jeep , Volvo , Geely , Jaguar , BMW , Cadillac , Rover , Porsche , Land Rover
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