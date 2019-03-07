Honda Civic Type R получит гибридную силовую установку

Премьера заряженного хэтчбека Honda Civic Type R нынешнего поколения состоялась ровно два года назад на автомобильной выставке в Женеве. Автомобиль оснащается 2-литровой бензиновой «четверкой» с турбонаддувом мощностью 300 сил и 400 Нм крутящего момента. В паре с этим могучим агрегатом работает 6-ступенчатая «механика». Привод — только на передние колеса. Кстати, размерность колес тоже впечатляет — 245/30R20.

Казалось бы, чего еще надо — все по законам жанра. Однако согласно внутреннему распорядку по развитию электрических технологий руководством японской компании принято решение об электрификации всего модельного ряда. Причем стратегия эта должна быть полностью реализована до 2025 года. Поэтому уже в следующем поколении Civic Type R пересадят на гибридную силовую установку. И случится это в 2021 году.

Технические подробности пока не раскрываются. Хотя можно предположить, что гибридную новинку оснастят полным приводом, причем задние колеса будут приводить во вращение встроенные в ступицы электромоторы. У Honda имеется немалый опыт в создании подобных гибридов. Вспомните хотя бы суперкар NSX, у которого под капотом располагается V6 работает с тремя электродвигателями. Пока же достоверно известно, что автомобиль будут выпускать в Америке, а заводы в Великобритании закроют.

На данный момент в России не продается даже обычный Honda Civic, не говоря уже о его заряженной модификации с приставкой Type R. Только два кроссовера: CR-V и Pilot. Хотя разговоры вокруг возвращения модели на наш рынок периодически поднимаются в российском представительстве компании. Надеемся, что с улучшением экономической ситуации в нашей стране, вернутся некогда ушедшие марки и модели. Ведь иногда они возвращаются.