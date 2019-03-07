Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Honda Civic Type R получит гибридную силовую установку 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
Премьера заряженного хэтчбека Honda Civic Type R нынешнего поколения состоялась ровно два года назад на автомобильной выставке в Женеве. Автомобиль оснащается 2-литровой бензиновой «четверкой» с турбонаддувом мощностью 300 сил и 400 Нм крутящего момента. В паре с этим могучим агрегатом работает 6-ступенчатая «механика». Привод — только на передние колеса. Кстати, размерность колес тоже впечатляет — 245/30R20.
Казалось бы, чего еще надо — все по законам жанра. Однако согласно внутреннему распорядку по развитию электрических технологий руководством японской компании принято решение об электрификации всего модельного ряда. Причем стратегия эта должна быть полностью реализована до 2025 года. Поэтому уже в следующем поколении Civic Type R пересадят на гибридную силовую установку. И случится это в 2021 году.
Технические подробности пока не раскрываются. Хотя можно предположить, что гибридную новинку оснастят полным приводом, причем задние колеса будут приводить во вращение встроенные в ступицы электромоторы. У Honda имеется немалый опыт в создании подобных гибридов. Вспомните хотя бы суперкар NSX, у которого под капотом располагается V6 работает с тремя электродвигателями. Пока же достоверно известно, что автомобиль будут выпускать в Америке, а заводы в Великобритании закроют.
На данный момент в России не продается даже обычный Honda Civic, не говоря уже о его заряженной модификации с приставкой Type R. Только два кроссовера: CR-V и Pilot. Хотя разговоры вокруг возвращения модели на наш рынок периодически поднимаются в российском представительстве компании. Надеемся, что с улучшением экономической ситуации в нашей стране, вернутся некогда ушедшие марки и модели. Ведь иногда они возвращаются.
Автомобили: последние новости
Автомобиль года-2019: Любимцы публики и теневой кандидат Nissan готовит к выпуску новый компактный кроссовер С 1 марта за остановку на «вафельной» разметке на перекрестке будут штрафовать
Комментарии
Автоновости , Honda Civic , Honda
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение