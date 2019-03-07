Мантуров посетил стенд Aurus на автосалоне в Женеве

По словам главы Минпромторга, самой популярной моделью российских автомобилей Aurus на европейском рынке будет внедорожник.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на международном автосалоне в Женеве, где посетил стенд автомобилей российской марки Aurus.

Рассказывая о новинках, он заявил, что самой популярной моделью Aurus на европейских дорогах будет внедорожник, SUV.

«У нас в ближайшее время появится SUV и минивэн. У внедорожника хорошие перспективы, мы рассчитываем, что когда запустится массовое производство в Татарстане, акцент основной будет сделан на SUV и на седан. Дальше по мере развития линейки отрабатываются купе, кабриолеты и будет также электрический мотоцикл», — рассказал министр о планах развития Aurus.

По словам Мантурова, российский бренд способен конкурировать с грандами зарубежного автопрома, представленными в том же павильоне. К тому же Европа и Ближний Восток — это два основных рынка, которые рассматривает Россия для поставки новых автомобилей на ближайшую перспективу. За ними следует Юго-Восточная Азия.

Позже со ссылкой на министра в Минпромторге сообщили, что у европейских клиентов возможность приобрести автомобили Aurus появится в 2021 году. Именно тогда туда начнется экспорт автомобилей после запуска полномасштабного производства на новых мощностях.

Международный автомобильный салон в швейцарской Женеве проходит с 7 по 17 марта.