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Эксперт оценил 89-й Женевский международный автосалон 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов оценил 89-й Женевский международный автосалон.
«Международный Женевский автосалон — единственный в Европе автосалон класса A», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
Как отметил Тузов, в 2019 году представили свои новинки Audi с моделью TT RS, BMW с серийным Х7 и обновлённым 760, Citroën с Ami One, Ferrari с F8 Tribut, КИА с моделью Ceed-CUV, Mazda с новым SUV, а также другие признанные бренды.
По словам эксперта, среди российских новинок презентован бренд Aurus.
Пока салон открыт только для прессы, с 8 марта его смогут посетить все желающие. Выставка будет работать на протяжении двух недель.
Ранее URA.RU сообщало, что россияне назвали самые полезные автомобильные опции.
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Автоновости , Audi , BMW , Kia , Ferrari , Mazda
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