Эксперт оценил 89-й Женевский международный автосалон

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов оценил 89-й Женевский международный автосалон.

«Международный Женевский автосалон — единственный в Европе автосалон класса A», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Тузов, в 2019 году представили свои новинки Audi с моделью TT RS, BMW с серийным Х7 и обновлённым 760, Citroën с Ami One, Ferrari с F8 Tribut, КИА с моделью Ceed-CUV, Mazda с новым SUV, а также другие признанные бренды.

По словам эксперта, среди российских новинок презентован бренд Aurus.

Пока салон открыт только для прессы, с 8 марта его смогут посетить все желающие. Выставка будет работать на протяжении двух недель.

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