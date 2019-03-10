Нидерланды получат 2,3 миллиона евро от Uber

Руководители компании Uber смогли договорится с властями Нидерландов о досудебном решении возникшего конфликта.

Основной причиной возникшего судебного дела стала незаконная перевозка клиентов. В рамках решения конфликта, руководители сервиса выплатят властям Нидерландов 2,3 миллиона евро. Также было принято решение изъять у компании полученную прибыль в размере 300 тысяч евро. Все сумма была получена во время осуществления незаконных перевозок.

Услуга UberPopс, не получившая лицензию, предлагалась клиентам компании в период с июля 2014 года по 2015 год включительно. Согласно главному правилу, услуги клиентам мог оказывать каждый желающий владелец собственного автомобиля, зарегистрированный в компании.

Прокуратура Нидерландов пришла к выводу о том, что этот факт является грубым нарушением, что и стало основанием для уголовного дела. По мнению прокурора, ведущего дело, получить одобрение на оказание услуг населению можно только после прохождении курсов вождения и медицинской проверки.