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Нидерланды получат 2,3 миллиона евро от Uber 

Car.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: car.ru
Руководители компании Uber смогли договорится с властями Нидерландов о досудебном решении возникшего конфликта.
Основной причиной возникшего судебного дела стала незаконная перевозка клиентов. В рамках решения конфликта, руководители сервиса выплатят властям Нидерландов 2,3 миллиона евро. Также было принято решение изъять у компании полученную прибыль в размере 300 тысяч евро. Все сумма была получена во время осуществления незаконных перевозок.
Услуга UberPopс, не получившая лицензию, предлагалась клиентам компании в период с июля 2014 года по 2015 год включительно. Согласно главному правилу, услуги клиентам мог оказывать каждый желающий владелец собственного автомобиля, зарегистрированный в компании.
Прокуратура Нидерландов пришла к выводу о том, что этот факт является грубым нарушением, что и стало основанием для уголовного дела. По мнению прокурора, ведущего дело, получить одобрение на оказание услуг населению можно только после прохождении курсов вождения и медицинской проверки.
Рабочая деятельность без документов «является нечестной конкуренцией», которая также должна пресекаться правоохранительными органами. В противном случае избежать возникновения судебных разбирательств невозможно.
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Автоновости , МВД , Uber
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