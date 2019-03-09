Регионам дадут почти 100 миллиардов на асфальт

Практически все субъекты Российской Федерации получат субсидии из федеральной казны на строительство и модернизацию автомобильных дорог. Общий объём межбюджетных трансфертов составит 96,75 миллиардов рублей. Правила распределения субсидий между регионами утверждены постановлением Правительства, которое вступает в силу 9 марта.

Речь идёт о выполнении задач, поставленных в федеральном проекте «Дорожная сеть». Прежде всего — увеличение к 2024 году доли автодорог регионального значения, которые бы соответствовали нормативам, с 43,1 процента до 50,9 процентов. Также ставится цель снизить в два раза по сравнению с 2017 годом количество мест концентрации ДТП.

Федеральную поддержку на выполнение этих проектов получат все субъекты, кроме Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В большинстве оставшихся работы будут финансироваться из двух источников — регионального бюджета и межбюджетной субсидии.

В полном объёме федеральная казна профинансирует проекты в Ненецком (50 млн рублей), Ямало-Ненецком (100 млн рублей) и Чукотском (40 млн рублей) автономных округах, в Республике Алтай (130 млн рублей), Амурской (405 млн рублей) и Магаданской (190 млн рублей) областях, а также в Еврейской автономной области (150 млн рублей).

Как отметили в кабмине, при разработке Правил использовались данные мониторинга состояния дорог, который проводил Минтранс . Кроме того, рассчитывалась средняя стоимость работ, необходимых для того, чтобы привести дороги в нормативное состояние. По оценке чиновников, для этих целей на 1 километр дороги нужно тратить 12,77 миллионов рублей.

Для получения субсидий исполнительные власти субъектов РФ должны заключить соглашение с Росавтодором. Эта служба будет впоследствии следить за выполнением проектов «Дорожная сеть» в регионах. В том числе будет контролироваться соблюдение технологий строительства дорог и качество применяемых материалов.

Региональные власти ответственны за то, чтобы все запланированные работы были завершены до 1 декабря текущего года (весь проект реализуется поэтапно в течение нескольких лет). Исключением могут быть работы, технологический цикл выполнения которых превышает указанный срок. Если до 31 декабря каждого года задачи не будут выполнены, то деньги за невыполненные работы регионы обязаны вернуть.