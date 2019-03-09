Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЕК намерена наложить миллиардные штрафы на автоконцерны Германии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия (ЕК) собирается наложить крупные штрафы на немецкие автоконцерны. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на неофициальные данные.
Согласно имеющейся информации, речь идет о таких автопроизводителях, как Volkswagen, Daimler и BMW. Штрафы, размер которых может достигнуть €1 млрд, связанны с их договоренностями по контролю выхлопных газов.
Уточняется, что автомобилестроители договорились по поводу размера бака для реагента, предназначенного для очистки выхлопов дизельных двигателей. Также они решили не устанавливать фильтры твердых частиц на бензиновых двигателях, которые могли бы уменьшить вредные выхлопы. Поскольку Daimler и Volkswagen поставили ЕК в известность о правонарушениях, на них наложат более мягкие штрафы.
Ранее после встречи с Трампом Volkswagen допустил производство автомобилей на заводах Ford в США.
Газета.Ru: последние новости
Пробки в Москве достигли 10 баллов Названа стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Петербурга Три человека погибли в ДТП в Ростовской области
Автоновости , Бортжурнал , BMW , Volkswagen , Daimler , Еврокомиссия , Ford , Spiegel
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение