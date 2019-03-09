ЕК намерена наложить миллиардные штрафы на автоконцерны Германии

Еврокомиссия (ЕК) собирается наложить крупные штрафы на немецкие автоконцерны. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на неофициальные данные.

Daimler и Согласно имеющейся информации, речь идет о таких автопроизводителях, как Volkswagen BMW . Штрафы, размер которых может достигнуть €1 млрд, связанны с их договоренностями по контролю выхлопных газов.

Уточняется, что автомобилестроители договорились по поводу размера бака для реагента, предназначенного для очистки выхлопов дизельных двигателей. Также они решили не устанавливать фильтры твердых частиц на бензиновых двигателях, которые могли бы уменьшить вредные выхлопы. Поскольку Daimler и Volkswagen поставили ЕК в известность о правонарушениях, на них наложат более мягкие штрафы.