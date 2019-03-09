Buick представил обновленный LaCrosse

Именитый автобренд Buick недавно представил свежую версию седана LaCrosse для китайского авторынка.

Автоновинка серьезно преобразилась, получив глобальные перемены в оформлении кузова и салона. Также машина обзавелась целой линейкой моторов. Так по силовой части обсуждаемая модель будет оснащаться двухлитровым турбомотором на 240 л.с.

В роли трансмиссии предлагается девятиступенчатая коробка-автомат. Кроме этого к силовой линейке примкнет 1,3-литровый агрегат на 160 лошадиных сил.

Из того, что в обновленном дизайне Buick LaCrosse бросается в глаза, особо заметна новая радиаторная решетка "под гриль", узкие фары головной оптики, а также пересмотренный дизайн переднего бампера. Задняя часть авто получила фонари новой формы, "подчеркнутые" хромированной полосой.

Как сообщается, новый седан будет производится в КНР на промплощадке СП SAIC-GM. Предприятие расположено в городе Шанхай. Старт производства намечен на ближайшие дни.