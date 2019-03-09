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Эксперты назвали лучшие кроссоверы для женщин 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Портал 110km.ru назвал семь наиболее подходящих для женщин кроссоверов.
Первую строчку рейтинга занял британских Range Rover Evogue. Он подходит всем, но постине женским его сделала Виктория Бэкхем, которая разрабатывала одну из специальных версий кроссовера.
На втором месте японский Nissan Qashqai. Как отмечают авторы рейтинга, женщины выбирают эти автомобили, считая их красивыми. Кроме того, этот кроссовер еще и практичный.
На третьем месте Toyota RAV4, — одна из тех машин, которую часто покупают именно женщины.
Следом идет BMW X3 М. Для любительниц высоких скоростей предлагается «заряженная» версия баварского кроссовера.
Среди других оптимальных для женщин кроссоверов Volkswagen Tiguan, Mitsubishi ASX, Hyundai Tucson.
Автоновости , Hyundai , Nissan , BMW X3 , BMW , Mitsubishi ASX , Nissan Qashqai , Toyota , Volkswagen , Rover , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Hyundai Tucson , Land Rover , Toyota RAV4
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