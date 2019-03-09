Названы самые дорогие автомобили на российском рынке 

Самым дорогим автомобилем в России по итогам января оказался кроссовер Rolls-Royce Cullinan. По информации "Автостат Инфо", модель в первый месяц года разошлась тиражом 4 экземпляра по средневзвешенной цене 25 млн рублей.
Кроме того, в январе россияне поставили на учет три купе Rolls-Royce Wraith — они обошлись им в среднем в 19 млн рублей. Также по средней цене 18,1 млн рублей были проданы 10 купе Bentley Continental. Рядом с первой тройкой оказались кроссоверы Lamborghini Urus (4 продажи по средневзвешенной цене 15,2 млн) и Bentley Bentayga (7 по 14,8 млн).
В топ-10 самых дорогих моделей также вошли спорткар Lamborghini Huracan (1 за 14,04 млн), внедорожник Mercedes-Benz G-Класс (44 за 12,5 млн), кроссовер Tesla X (12 за 12,25 млн), спорт-купе Aston Martin V8 Vantage (1 за 11,8 млн) и седан Bentley Flying Spur (3 за 11,8 млн).
Напомним, самыми дешевыми автомобилями на российском рынке остаются автомобили Lada. Цена на них начинается с отметки 434 900 рублей. Выходит, что вместо одного Rolls-Royce Cullinan можно приобрести 57 автомобилей Lada.
Rolls-Royce Cullinan — первый SUV британской марки — официально был представлен 10 мая прошлого года. Он оснащается двигателем V12 объемом 6,75 литра, мощностью 571 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. Автомобиль обладает великолепным для своего сегмента внедорожным потенциалом. Так, глубина преодолеваемого им брода — 540 мм.