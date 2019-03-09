Названы самые дорогие автомобили на российском рынке

Самым дорогим автомобилем в России по итогам января оказался кроссовер Rolls-Royce Cullinan. По информации "Автостат Инфо", модель в первый месяц года разошлась тиражом 4 экземпляра по средневзвешенной цене 25 млн рублей.

Напомним, самыми дешевыми автомобилями на российском рынке остаются автомобили Lada . Цена на них начинается с отметки 434 900 рублей. Выходит, что вместо одного Rolls-Royce Cullinan можно приобрести 57 автомобилей Lada.

Rolls-Royce Cullinan — первый SUV британской марки — официально был представлен 10 мая прошлого года. Он оснащается двигателем V12 объемом 6,75 литра, мощностью 571 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. Автомобиль обладает великолепным для своего сегмента внедорожным потенциалом. Так, глубина преодолеваемого им брода — 540 мм.