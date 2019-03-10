Наплыв дизельных машин из стран Европы может навредить рынку Украины

Отказ стран Европы от использования дизельных автомобилей может повлечь за собой огромный наплыв подобной техники на территорию Украины.

Имеется большая вероятность повышения количества подержанных автомобилей на украинских дорогах, что неминуемо приведет к транспортному коллапсу. Кроме этого, возникновение подобной ситуации будет иметь негативное влияние на автомобильный рынок в целом. Такую информацию обнародовала пресс-служба компании «Богдан».

В сообщении говорится, что на автомобильных рынках и дорогах Украины может возникнуть засилье подержанного дизельного автомобильного транспорта. Для предотвращения возникновения подобной ситуации стоит уже в настоящий момент обеспечить принятие довольно жестких мер для противодействия бесконтрольному ввозу такого транспорта из стран Европы.

По словам представителей компании, успешное принятие ряда соответствующих законопроектов даст возможность спасения экологии страны, а также поспособствует активному процессу развития автомобилестроения на отечественных заводах. Также в «Богдане» было высказано мнение, что жителям Украины стоит отказываться от активного использования дизельных машин и наращивать объемы выпуска собственных автомобилей современного типа.